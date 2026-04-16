16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de diplomasi trafiği: Önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ve Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VİETNAM MECLİS BAŞKANI TRAN THANH MAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

KUZEY MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI'NI KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

