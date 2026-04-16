Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de diplomasi trafiği: Önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

KUZEY MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI'NI KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.