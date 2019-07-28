Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/07/28/280720190925234653723_3.jpg>
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/07/28/280720190925360953738_3.jpg>
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