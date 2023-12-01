Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İskoçya Başbakanı Yusuf ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.