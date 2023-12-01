İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9284
  • EURO
    31,5148
  • ALTIN
    1893.65
  • BIST100
    8043.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

AA1 Aralık 2023 Cuma 14:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSKOÇYA BÖLGESEL BAŞBAKANI YUSUF'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İskoçya Başbakanı Yusuf ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.