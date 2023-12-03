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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA3 Aralık 2023 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'te resmi hesabından yayımladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engellilerin karşılaştığı zorluklara dair farkındalığın artması dileğinde bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

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