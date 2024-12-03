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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

AA3 Aralık 2024 Salı 20:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum."

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