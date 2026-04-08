Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Romanlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.



Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.