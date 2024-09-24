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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Cesaretin bulaşıcı olduğunu gösterdi

Gazeteci Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Kürsüsü'nden dünyaya 'İsrail'i durdurma' çağrısı bulunduğuna dikkat çeken Murat Çiçek, 'Cesaret böyle bir şey. 'Korkaklık bulaşıcıdır' derler fakat Sayın Cumhurbaşkanı tam tersine cesaretin de bulaşıcı olduğunu tüm ülkelere gösteriyor. Seslerini çıkarmasalar bile, o ülkenin vatandaşlarının hararetle ve alkışlarla destekleyerek konuşmasını bölmeleri bile önemli bir adımdı.' dedi.

24 Eylül 2024 Salı 20:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Cesaretin bulaşıcı olduğunu gösterdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti, dünyaya seslendi.

Gazeteci Murat Çiçek, ABD'den son detayları aktardı.

Murat Çiçek'in açıklamalarından satırbaşları:

Sözünü sakınmadan ifade etti. Konuşmasının girişinde "Biz doğruyu söylemekten" geri durmayacağız cümlesini ifade etti. Ey insanlık hakları örgütleri, Batı Şeria'dakiler insan değil mi" diyerek bu kuruluşlara söylemesi gerekenleri ifade etti.

Uluslararası basın kuruluşlarına seslendi. İsrail'in canlı yayında katlettiği gazeteciler sizin meslektaşlarınız değil mi? diyerek bu konudaki İsrail'in soykırımına göz yuman medya kuruluşlarına ifade etti.

"Ey BMGK" cümlesiyle birlikte sadece kendi çıkarlarını gözeten, seçilmiş ülkelerin haklarını korumak üzerine kurgulandığını ifade eden cümlesiyle birlikte "Daha neyi bekliyorsunuz" cümlesiyle de mesajını verdi.

"KONUŞMASI ALKIŞLARLA KESİLDİ"

ki üç gündür Amerikan sokaklarındayız. Burada her sokak başında Filistin'i destekleyen, İsrail zulmünü protesto eden pankartlarla karşılaşıyorum. Amerikan halkının da bu anlamda vicdanı ölmüş değil. Ama Amerikan siyasetçileri mesele İsrail olunca paralize oluyorlar.

  • murat çiçek
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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