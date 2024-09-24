Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti, dünyaya seslendi.

Gazeteci Murat Çiçek, ABD'den son detayları aktardı.

Murat Çiçek'in açıklamalarından satırbaşları:

Sözünü sakınmadan ifade etti. Konuşmasının girişinde "Biz doğruyu söylemekten" geri durmayacağız cümlesini ifade etti. Ey insanlık hakları örgütleri, Batı Şeria'dakiler insan değil mi" diyerek bu kuruluşlara söylemesi gerekenleri ifade etti.

Uluslararası basın kuruluşlarına seslendi. İsrail'in canlı yayında katlettiği gazeteciler sizin meslektaşlarınız değil mi? diyerek bu konudaki İsrail'in soykırımına göz yuman medya kuruluşlarına ifade etti.

"Ey BMGK" cümlesiyle birlikte sadece kendi çıkarlarını gözeten, seçilmiş ülkelerin haklarını korumak üzerine kurgulandığını ifade eden cümlesiyle birlikte "Daha neyi bekliyorsunuz" cümlesiyle de mesajını verdi.

"KONUŞMASI ALKIŞLARLA KESİLDİ"

ki üç gündür Amerikan sokaklarındayız. Burada her sokak başında Filistin'i destekleyen, İsrail zulmünü protesto eden pankartlarla karşılaşıyorum. Amerikan halkının da bu anlamda vicdanı ölmüş değil. Ama Amerikan siyasetçileri mesele İsrail olunca paralize oluyorlar.