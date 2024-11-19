Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

G20 Liderler Zirvesi vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında Brezilya devlet başkanı değerli dostum sayın Lula'ya şahsıma eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için teşekkür ediyorum.

Teşkilatların temsilcileri ile bir araya geldik. Türkiye geçmiş yıllarda olduğu üzere G20 faaliyetlerine bu yılda aktif olarak katkıda bulundu. Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için son derece isabetli şekilde belirlediği 3 öncelik olan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma, küresel yönetim, kurumlarının reformu, başlıkları bizim de yakından takip ettiğimiz meselelerdir.

Türkiye, Gazze ve Lübnan'a en çok yardımı ulaştıran ülkelerden birisi. Nerede bir kıtlık, açlık ve felaket varsa Türkiye oradadır.

Türkiye ihtiyaç sahiplerinin her daim yanındadır. İsrail saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatıyoruz

Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttüğü insani kalkınma faaliyetlerine dikkat çektim. Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeyiz

Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir

Tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlarda uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında BMGK geliyor.

Güvenlik Konseyi BM üyesi 193 ülkenin hak, hukuk, kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüşmüştür.

Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşasını hedefleyen gayretlerimizin merkezinde etkili bir BM sistemi vardır.

Her fırsatta ifade ettiğim gibi 'Dünya 5'ten büyüktür!'. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşasını hedefleyen gayretlerimizin merkezinde etkili bir BM sistemi, onun da odağında Güvenlik Konseyi Reformu vardır.

Girişimlerimizin de neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı

Bizim sorunumuz, işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerledir

Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması bilhassa bu dönemde çok önemlidir

Uluslararası sistemin durdurmadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi devletler tarafından zorlayıcı tedbirler alınması şarttır

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye savaşın ilk gününden bu yana yaptığı gibi taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu yapabilecek iradeye ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir.

Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli, daha destekleyici adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum

Bölgemizdeki çatışmalar ve krizler çözüme kavuştukça Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, Türkiye, hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir

Bütün bu olumsuzluklara karşı Türkiye olarak biz tavrımızı aynen koruyor ve burada bu durumun süratle barışa yönelik bir gelişme olmasını da bekliyoruz.

Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla evlatlarımıza daha müreffeh bir dünya bırakmanın mesuliyetiyle çalışmalarımıza hız vereceğiz.

2024'te 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2'şer kademe arttırılan tek ülkeyiz.

Son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon baskısından herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. Dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı ve 2025 yılında da devam edecek.

6 Şubat 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' depremin, insanımızın hayatında ve ekonomimizde yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Geçtiğimiz ay 130 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını afetzedelerimize teslim ettik.

RUSYA'NIN NÜKLEER DOKTRİNİNİ ONAYLAMASI

Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz