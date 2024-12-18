İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0209
  • EURO
    36,7226
  • ALTIN
    2967.77
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Ortak Basın Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuştur. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da, ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. 4 binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi' dedi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise Erdoğan, 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Başbakan Sayın Mikati ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Ankara'mıza, ülkemize hoş geldiniz diyorum.

Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür

Her kim daha fazla kan dökerek, daha fazla yıkarak yok ederek, sivil katlederek güvenliğini arttıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir. İsrail'in bu gerçeği anlamak istemediğine şahit oluyoruz

Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz

İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir

Lübnan, tıpkı kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığı ile tamamlıyor. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da, ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. 4 binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Bugün bir kez daha kendilerine yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Lübnanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır.

Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak (Lübnan'la) birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız

Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesi bu sürece katkı vermesini bekliyor, bunu da samimiyetle arzu ediyoruz.

Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak hedefimiz Suriye'yi ayağa kaldırmaktır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.