Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Başbakan Sayın Mikati ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Ankara'mıza, ülkemize hoş geldiniz diyorum.

Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür

Her kim daha fazla kan dökerek, daha fazla yıkarak yok ederek, sivil katlederek güvenliğini arttıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir. İsrail'in bu gerçeği anlamak istemediğine şahit oluyoruz

Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz

İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir

Lübnan, tıpkı kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığı ile tamamlıyor. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da, ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. 4 binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Bugün bir kez daha kendilerine yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Lübnanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır.

Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak (Lübnan'la) birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız

Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesi bu sürece katkı vermesini bekliyor, bunu da samimiyetle arzu ediyoruz.

Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak hedefimiz Suriye'yi ayağa kaldırmaktır