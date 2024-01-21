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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran not... Türkiye'de üretilen ilk dolma kalemle yazdı

Vefat eden annesine düşkünlüğüyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de üretilen ilk dolma kalemle kağıda yazdığı not öğrenenleri duygulandırıyor.

21 Ocak 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran not... Türkiye'de üretilen ilk dolma kalemle yazdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a olan derin bağlılığı, Türkiye'de üretilen ilk dolma kalemle kağıda düşen duygusal bir notla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Adem Metan, X hesabından yeni öğrendiği ilginç bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Metan'ın anlatımına göre olaylar şöyle gelişti:

Türkiye'de üretilen dolma kalem serisinin ilki, İbrahim Kalın tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalemi alır, oldukça beğenir.

İbrahim Kalın o sırada ilk ne yazacağını merak ediyordur.

Erdoğan masasından bir kağıt alır ve "Canım annem" yazar.

O kağıdı da cebine koyar.

İbrahim Kalın ve bu anı öğrenenler oldukça duygulanır.

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