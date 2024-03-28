Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Maaşları yeniden masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gökdere Meydanı'nda düzenlene mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bir ayağımızı ülkemize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyaya sesimizi, sözümüzü, dostluğumuzu taşıyoruz.

* Sordum bugün Bursa'da katılım ne durumda diye. Rakamı aldım 90 bin. Durmak yok yola devam. Pazara ne kaldı.

* Bursa'nın boş lafla, palavrayla işi olmaz. Çünkü Bursa emeğin, alın terinin şehridir. Bursa icraata bakar. Zaten Bursa ilk yerli markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine öncülük ediyor.

* Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse, emin olun, aynısını yapacaklar.

* İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar.

* CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor.

* Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici.

* Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

* Sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmeyeceksiniz, aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

* Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

* Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri bugün "hatırlamıyorum" diye kulak arkası hiç yapmadık.

* Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor.

* Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

* Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerime 11 milyar lira kaynak aktardık.

* 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.

* Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin beklediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

* Sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış isteklerinde karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz.

* Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu söylüyoruz. 21 yılda ülkemizi 3 kat nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek sözlerimiz fazlasıyla tutacağız.

* Şehrimizi ülkemizin hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşasına devam ediyoruz. Biten etapları hizmete açmaya başladık.