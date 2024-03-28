İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3307
  • EURO
    35,0787
  • ALTIN
    2295.63
  • BIST100
    9012.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Maaşları yeniden masaya yatıracağız
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Maaşları yeniden masaya yatıracağız

Bursa mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Önümüzdeki temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri bugün “hatırlamıyorum” diye kulak arkası hiç yapmadık.' dedi.

28 Mart 2024 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Maaşları yeniden masaya yatıracağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gökdere Meydanı'nda düzenlene mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bir ayağımızı ülkemize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyaya sesimizi, sözümüzü, dostluğumuzu taşıyoruz.

* Sordum bugün Bursa'da katılım ne durumda diye. Rakamı aldım 90 bin. Durmak yok yola devam. Pazara ne kaldı.

* Bursa'nın boş lafla, palavrayla işi olmaz. Çünkü Bursa emeğin, alın terinin şehridir. Bursa icraata bakar. Zaten Bursa ilk yerli markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine öncülük ediyor.

* Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse, emin olun, aynısını yapacaklar.

* İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar.

* CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor.

* Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici.

* Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

* Sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmeyeceksiniz, aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

* Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

* Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri bugün "hatırlamıyorum" diye kulak arkası hiç yapmadık.

* Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor.

* Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

* Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerime 11 milyar lira kaynak aktardık.

* 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.

* Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin beklediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

* Sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış isteklerinde karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz.

* Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu söylüyoruz. 21 yılda ülkemizi 3 kat nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek sözlerimiz fazlasıyla tutacağız.

* Şehrimizi ülkemizin hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşasına devam ediyoruz. Biten etapları hizmete açmaya başladık.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.