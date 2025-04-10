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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya lideri Subianto onuruna akşam yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto onuruna akşam yemeği verdi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya lideri Subianto onuruna akşam yemeği
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, iki ülke heyetleri de yer aldı.

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