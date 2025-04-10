Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya lideri Subianto onuruna akşam yemeği

<p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.</p><p>Yemekte, iki ülke heyetleri de yer aldı.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/cumhurbaskani-erdogan-aci-186_2-43.jpg'/>Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ticaret hacmi için yeni hedef 10 milyar dolar<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/asya-devinden-kaana-buyuk-386_2-43.jpg'/>Asya devinden KAAN'a büyük ilgi<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/turkiye-ile-endonezya-ara-174_2-43.jpg'/>Türkiye ile Endonezya arasında imzalar atıldı