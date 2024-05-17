İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,22
  • EURO
    35,1287
  • ALTIN
    2503.93
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Erkan Yolaç için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2024 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
ABONE OL

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti.

Başkan Erdoğan da Yolaç için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum.

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan Erkan Yolaç vefat etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.