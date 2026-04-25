Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni vatandaşlara birlik çağrısı: Ortak geleceği birlikte kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde gerçekleştirilen dini törene mesaj gönderdi. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ifade eden ve torunlarına bir kez daha taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz.' dedi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı, Ermeni toplumunun mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak başladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ifade eden Erdoğan, torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi sair nedenlerle hayatlarını kaybedenlerin, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap yarımadasındaki topraklarından sürülenlerin, Anadolu'nun dört bir köşesinde evlerine ateş düşen tüm Osmanlı halklarının derin acılar çektiğini belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında beşeri hayatın her alanında var olmuş ve değerli katkılarda bulunmuş Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında da büyük acılar yaşayanların olduğunu aktaran Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu acıları unutmadan ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık. Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığını, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ettiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
