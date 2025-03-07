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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limitleri kaldırıldı: Hibe desteği sağlama kararı aldık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limitleri kaldırıldı: Hibe desteği sağlama kararı aldık

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı Programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur' ifadelerini kullandı. Programa katılanlara çağrıda bulunan Erdoğan, 'Fırsatçılara aman vermeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın' dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararını da değerlendiren Erdoğan ayrıca, enflasyondaki gerilemenin sürdüğünü ve Merkez Bankasının faiz kararının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

7 Mart 2025 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limitleri kaldırıldı: Hibe desteği sağlama kararı aldık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı Programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Esnaf ve sanatkârlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuruyla buluşması demektir

Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken ahilik yeminini ettirmiştir. Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışlar işini yapacağına söz verirlermiş

Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur.

Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk, bizden desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz

Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatımızda varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize de ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum

Etiket oyunlarıyla, hiçbir makul gerekçesi olmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor

Ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız, ülkemizin bu günlere gelmesinde esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum

Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz

Merkez Bankası'nın faiz kararı doğru bir adımdır

Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız

İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1.5 milyon liradan 2.5 milyon liraya çıkartıyoruz

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık.

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