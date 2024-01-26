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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte

Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır.' dedi.

26 Ocak 2024 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN F-16 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır.

Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

"LAHEY'DEN SOYKIRIM KARARI ÇIKACAĞINI BEKLİYORUZ"

Biz çıkacağını düşünüyoruz. Güney Afrika Lahey'i çok yakından takip ediyor. Güney Afrika cumhurbaşkanının yakın takibi bizim için zenginliktir. Olumlu sonuçlar çıkacağını bekliyoruz. Lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu olduğunu gördüm. Mutluluk duydum. 31 Mart'ta Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz. Yarın İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız."

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