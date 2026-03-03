İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9711
  • EURO
    51,0714
  • ALTIN
    7216.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Öğretmen için başsağlığı mesajı: Failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Öğretmen için başsağlığı mesajı: Failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin sırtından bıçaklayıp katlettiği 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, 'Dün İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb'imden rahmet diliyorum' dedi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 22:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Öğretmen için başsağlığı mesajı: Failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb'imden rahmet diliyorum.

Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.

Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" buyurduğu öğretmene yönelik saygısızlık bile inancımızda ve kültürümüzde asla kabul edilemez bir davranıştır.

Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır.

Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.

Saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Rabb'im, Fatma Nur öğretmenimizin mekânını cennet eylesin.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.