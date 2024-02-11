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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

11 Şubat 2024 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • Fatma Sevim Baltacı

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