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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı: Büyük üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum.' dedi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı: Büyük üzüntü duydum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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