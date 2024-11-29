İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6986
  • EURO
    36,6695
  • ALTIN
    2962.5
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı: Gazze soykırımının cezalandırılması gerekmektedir
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı: Gazze soykırımının cezalandırılması gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, 'Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir.' ifadesini kullandı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı: Gazze soykırımının cezalandırılması gerekmektedir
ABONE OL

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan sarsılmaz desteklerini şahsı ve milleti adına en güçlü duygularla ifade etmek istediğini kaydetti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğü Gazze'ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılmasının zaruri bir hal aldığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır."

Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteğin kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artarak devam edeceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.