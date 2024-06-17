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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır.' ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor.

Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır.

G7'de İtalya'da muhataplarımza açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması için çalışıyoruz.

Bayram dayanışmadır, barışmadır. Biz gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık bugün de değiliz.

Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor.

GERİLİM KAVGA MÜNAKAŞA PEŞİNDE OLMADIK

Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışı eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.

KİBRİ, YIKICILIĞI YANIMIZA YAKLAŞTIRMADIK

İnsanlarımızın arasında dostluğun tesis edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. AK Parti olarak halın ve hakkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz mücadelede bu anlayış ile hareket ettik. Kibri, yıkıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.

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