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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale çıkan Trabzonspor U19 takımına tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

AA25 Nisan 2025 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale çıkan Trabzonspor U19 takımına tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un genç takımının yöneticileriyle telefonda görüştü.

Karşılaşmayı izlediğini belirten Erdoğan, "Özellikle de 2 golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi. Tabii Salzburg'daki bütün Trabzonlu hemşehrilerim, onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. 'Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun.' diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, futbolcuların da kendisini duyduğunun belirtilmesi üzerine, "Onların gözlerinden öpüyorum." dedi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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