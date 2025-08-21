İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa ile savunma sanayi vurgusu: Macron ile işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa ile savunma sanayi vurgusu: Macron ile işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık' dedi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa ile savunma sanayi vurgusu: Macron ile işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEĞİMİZİ İFADE ETTİM"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik" dedi.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye olarak yakından takip ettikleri Alaska ve Vaşington'daki temaslardan memnuniyet duyduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARI

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında ise Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi" dedi.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

FRANSA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Erdoğan ayrıca, "Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

