Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik" dedi.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye olarak yakından takip ettikleri Alaska ve Vaşington'daki temaslardan memnuniyet duyduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında ise Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi" dedi.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, "Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "iddialı" teklif: Üzerinde çalışmaya hazırız