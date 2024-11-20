İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4649
  • EURO
    36,3686
  • ALTIN
    2934.16
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de dünyaya damga vuran o konuşma! Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de dünyaya damga vuran o konuşma! Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G-20 Zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çeken Başkan Erdoğan, 'Bu zulme sessiz kalanları tarih affetmeyecektir' dedi. Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Açık Görüş' programına konuk olan isimler, Başkan Erdoğan ve G20 Zirvesi'nde alınan kararlar ile alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

24 TV20 Kasım 2024 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de dünyaya damga vuran o konuşma! Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler
ABONE OL

Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılımı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

G20 SÖYLEMLERİ VE EYLEMLERİ

Programa konuk olan AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Her zirvede her birey kendinde olmayanı talep ediyor. G20'de bunu talep etmiş." dedi.

"İSRAİL MECLİSİNDE BİLE NETANYAHU'YA SERT SÖZLER SÖYLEYENLER GÜNDEME GELMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede konuşmalarının altını çizen İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, "İsrail meclisinde bile Netanyahu'ya sert sözler söyleyenler varken büyük zirvelerde gündeme gelmiyor."

"BM FİLİSTİN'DE ÖLMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde BM mesajına dikkat çeken İletişimci-Yazar Ali Saydam, "Sayın Cumhurbaşkanı BM, 'Filistin'de' ölmüştür diyerek hakikati çok net ifade etmiştir." dedi.

"G20'DE ALINAN KARARLAR ÜMİT EDİYORUZ Kİ OLSUN"

G20de alınan kararlar üzerine açıklamalarda bulunan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız paradigmaları inşa eden bir lider. Bölgedeki mazlumların hakkını savunmak adına G20'de alınan kararlar pozitif çözüm olur mu, ümit ediyoruz ki olsun" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.