Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de dünyaya damga vuran o konuşma! Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılımı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

G20 SÖYLEMLERİ VE EYLEMLERİ

Programa konuk olan AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Her zirvede her birey kendinde olmayanı talep ediyor. G20'de bunu talep etmiş." dedi.

"İSRAİL MECLİSİNDE BİLE NETANYAHU'YA SERT SÖZLER SÖYLEYENLER GÜNDEME GELMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede konuşmalarının altını çizen İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, "İsrail meclisinde bile Netanyahu'ya sert sözler söyleyenler varken büyük zirvelerde gündeme gelmiyor."

"BM FİLİSTİN'DE ÖLMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde BM mesajına dikkat çeken İletişimci-Yazar Ali Saydam, "Sayın Cumhurbaşkanı BM, 'Filistin'de' ölmüştür diyerek hakikati çok net ifade etmiştir." dedi.

"G20'DE ALINAN KARARLAR ÜMİT EDİYORUZ Kİ OLSUN"

G20de alınan kararlar üzerine açıklamalarda bulunan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız paradigmaları inşa eden bir lider. Bölgedeki mazlumların hakkını savunmak adına G20'de alınan kararlar pozitif çözüm olur mu, ümit ediyoruz ki olsun" dedi.