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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam oynanan maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının galibi ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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