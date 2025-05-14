Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının galibi ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/xjqoY5D5Jh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2025

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.