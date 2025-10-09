Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, sevgili gençler... Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Yeni akademik yılın açılış töreni münasebetiyle sizlerle ir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"GÖREV GÜCÜNDE BİZ DE YER ALACAĞIZ"

Dün gece ve bugün Şarm El-Şeyh'ten gelen müjdeli haberlerden duyduğum sevinci hassaten ifade etmek istiyorum.

Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz

Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içerisindeydik. Dünkü mutabakattan sonra hamdolsun bugün de imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz

Filistin direniş hareketi Hamas'ı dirayetli, basiretli tutumları dolayısıyla tebrik ediyorum.

Anlaşmanın sahadaki uygulamanın takip edecek görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Filistin halkının yanında olacak onları asla yalnız bırakmayacaktır.

"YÜKSEKÖĞRETİM BÜTÇEMİZ TAM 488,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

İlhamını geçmişten alan, parlak bir geleceği inşa etmek, Türkiye yükseköğretimde ulaştığı seviyeyi yukarılara çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.

2002'de yükseköğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün yükseköğretim bütçemiz tam 488,5 milyar liraya ulaştı.

23 yıl önce üniversite sayımız 76'ydı. Bugün 81 ilimizin tamamında 79'u vakıf, 129'u devlet üniversitesi olmak üzere 208 yükseköğretim kurumumuz var.