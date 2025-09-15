İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2877
  • EURO
    48,5841
  • ALTIN
    4860.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Gazze'' diplomasisi: Peş peşe kritik temaslarda bulundu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Gazze'' diplomasisi: Peş peşe kritik temaslarda bulundu

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Gazze'' diplomasisi: Peş peşe kritik temaslarda bulundu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan seslendi: 'Büyük İsrail' hezeyanı boşa çıkacak

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür.

İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.' ifadelerini kullandı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • zirve
  • gazze
  • doha

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.