Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Önümüzdeki dönemde Umman'a iadeyiziyarette bulunmayı düşünüyoruz

Bugünkü görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız.

Umman ile 10 belge imzalandı, ortak bildiri kabul edildi.

Umman ile ilişkilerimizi her alanda genişletiyoruz

Köklü tarihi ve kardeşlik bağına sahip olduğumuz Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Kıymetli dostumun Yemen İhtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren bir çok meselede barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır

Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız

Ülkemizin Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptık

Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır

Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz