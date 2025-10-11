İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Önce ben gideceğim, sonra siz

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır.' ifadelerini kullandı.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Önce ben gideceğim, sonra siz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İyi gününde ve zor gününde Rize'nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik. Felaketin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin ateşkes müzakerelerine verdiği desteğe dikkat çektim.

Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye, 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok ötesindedir. Su yatağında akar.

Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Türkiye diplomatik tecrübeleriyle sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Böylece 2 yıl sonra buruk da olsa Gazze'de yüzler gülmeye başladı.

Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazze'deki mağdur ve mazlumları sevindiren her çaba bizim için de makbuldür.

Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı.

Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır.

Biz, dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bize umut bağlayan mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz.

Enflasyonda düşüş devam ediyor. Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

Birilileri Türkiye'nin bu stratejik hamlelerini gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor.

Siyasetçisi, gazetecisi, sosyal medya figürüyle CHP'li tetikçiler mangası topyekûn bir linç furyası başlattılar.

Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz.

