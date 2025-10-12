İSTANBUL 18°C / 12°C
12 Ekim 2025 Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: İsrail'in çark etmesine izin verilmemeli

Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yapılan ateşkesin ardından İslam dünyasını çok daha büyük bir imtihanın beklediğinin altını çizerek, 'İsrail imzasının arkasında durmalı. Çark etmesine izin verilmemeli.' uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.

130 PROJE TAMAMLANDI

Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Trabzon'u 1461 ruhuyla, tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

TRABZON'A MÜJDE! DENİZ ÜZERİ HAVALİMANI İNŞA EDİLECEK

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.

(Rusya-Ukrayna) Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz.

GAZZE'DE ATEŞKES: ŞİMDİ ÇOK DAHA BÜYÜK BİR İMTİHAN İSLAM DÜNYASINI VE İNSANLIĞI BEKLİYOR

Gazze'ye yardım girişimleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.

Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli.

Kış bastırmadan mutlaka adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da elimizden geleni yapacağız.

Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi.

(Özgür Özel) Uluslararası zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor.

Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurtdışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık.

