  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde... ''Desteğin miktarını artırıyoruz''
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde... ''Desteğin miktarını artırıyoruz''

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen ve evlenecek olan gençlere yönelik müjdeyi verdi. Yeni evlenenlere verilen kredi miktarının artırılacağını ifade eden Erdoğan, '2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.' dedi.

Haber Merkezi8 Eylül 2025 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde... ''Desteğin miktarını artırıyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni evlenen gençlere ve üniversite öğrencilerine yönelik müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz. Yurt kalitesi, erişebilirliği, maliyeti itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan ülkeyiz. 182 bin olan KYK yatak kapasitesi bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte rekor kırarak 1 milyonu aştı. Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız. Bunun da gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

