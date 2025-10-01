Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Meclisimizin yeni yamasa yılının Milletvekillerimiz, Ülkemiz, Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Her meclis açılışında bundan 105 yıl önceki o heyecanı ve o tarifsiz gururu hepimiz yaşıyoruz. Meclisimizin yeni yasama yılının milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz.

Aslolan vatandaşı olmaktan şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muzaffer kılabilmektir.

Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır'. Bu anlayışla hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum.

Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizle, özellikle Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaasında aynı şekilde hepimiz biriz, beraberiz.

Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda herkesin ortak bir paydada buluşma erdemi göstermesi hem millete karşı sorumluluğumuzun hem de milli menfaatlerimizin gereğidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'yi zaferle taçlandırarak milletimizi bağımsızlığına kavuştururken 105 sene boyunca da kalkınma ve demokratikleşme mücadelemizin mihmandarlığını yürütmüştür

Meşruiyetini doğrudan doğruya milletimizden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında yer aldı.

Birileri gibi Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık. Biz bu davaya ömrümüzü adadık.