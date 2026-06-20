Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya DZ.K.K.'lığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvveleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor, alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim "Zor oyunu bozar" dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor.

Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.

23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.

En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz.

TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur.

Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.

Savunma sanayiinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz, Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim.

Bugün kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu inşa ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz.

Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz.

Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.

Teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan SYS, Arama ve Atış Kontrol Radarları, Sonar Sistemleri, Yakın Savunma Silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir.