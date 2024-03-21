Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gün içerisinde 2 miting! Kayseri ve Kilis'e gidecek

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.

Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.