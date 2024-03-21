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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gün içerisinde 2 miting! Kayseri ve Kilis'e gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gün içerisinde 2 miting! Kayseri ve Kilis'e gidecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan seçim mitinglerine bugün Kayseri ve Kilis'te devam edecek.

TRT Haber21 Mart 2024 Perşembe 06:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gün içerisinde 2 miting! Kayseri ve Kilis'e gidecek
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31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.

Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.

  • Erdoğan miting Kayseri
  • Erdoğan miting Kilis
  • Yerel seçimler 2023

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