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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.

29 Aralık 2024 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kazanın Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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