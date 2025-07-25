Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil İnalcık'ı anma paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, "Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.
Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, "Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/EUocTUrelR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2025