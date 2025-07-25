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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil İnalcık'ı anma paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarihçilerin Kutbu' olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının dokuzuncu yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla andı.

HABER MERKEZİ25 Temmuz 2025 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil İnalcık'ı anma paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, "Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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