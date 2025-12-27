İSTANBUL 6°C / 4°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın simgesel Meclis binasına ziyaret
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın simgesel Meclis binasına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak yeniden ayağa kaldırılan ve Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

