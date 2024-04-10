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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye taziye telefonu...

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye ile telefonda görüştü. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

10 Nisan 2024 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye taziye telefonu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybettiği saldırı sonrası telefonla arayıp taziyelerinkileri iletti.

"İSRAİL HESABINI VERECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüşmesinde, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

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