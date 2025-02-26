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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Hocalı Katliamı” için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Hocalı Katliamı” için anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

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