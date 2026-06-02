İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9311
  • EURO
    53,5093
  • ALTIN
    6651.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya Gazze çağrısı: Kalıcı barış için önemli
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya Gazze çağrısı: Kalıcı barış için önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin Hollanda'nın da desteğinin önemli olduğunu belirttiği bildirildi.

AA2 Haziran 2026 Salı 18:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya Gazze çağrısı: Kalıcı barış için önemli
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Jetten, görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.

Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret eden Erdoğan, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.