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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2025 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Goncagül için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hüseyin Goncagül'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Mekânı cennet olsun.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • hüseyin goncagül
  • taziye

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