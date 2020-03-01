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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidinin evine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

01 Mart 2020 Pazar19:58 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 20:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’te şehit olan Uzm. Çvş. Emre Baysal’ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yakınlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı asker selamıyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken, acılı babayı da teselli etti.

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