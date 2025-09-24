İSTANBUL 25°C / 19°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvedeki konuşmasında, sıfır atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelede kritik olduğunu belirtti. Önemli mesajlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geri döndü.

24 Eylül 2025 Çarşamba 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde kritik mesajlar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada sıfır atık, elektrikli araçlar, su verimliliği, ekonomi ve net sıfır emisyon konularına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi sonrasında Türkevi'ne yürüyerek geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

