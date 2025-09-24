Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada sıfır atık, elektrikli araçlar, su verimliliği, ekonomi ve net sıfır emisyon konularına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi sonrasında Türkevi'ne yürüyerek geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.