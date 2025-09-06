Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip camiasına mesaj: Büyüklerimiz kurdu, biz yaşattık ve büyüttük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

İmam Hatip Camiasının Çok Değerli Mensupları,

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Sözlerimin başında imam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi, hocalarımızı ve mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.

Ahlâklı, nitelikli, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesinde ve ülkemizin manevi kalkınmasında öncü rol üstlenen imam hatip okullarımız, milletimizin büyük değer verdiği eğitim kurumları arasında müstesna bir yere sahiptir.

Bir ihtiyaç neticesinde doğan imam hatipler, hamdolsun varlık sebeplerini hakkıyla ifa etmiş, milletimizin gönlünde kök salmış eğitim yuvalarıdır.

Aziz Kardeşlerim,

Mezunu olmaktan onur ve gurur duyduğum imam hatip okulları, günümüzde de vatanını, devletini seven, millî ve manevi değerlerine bağlı güçlü nesillerin yetişmesinde önemli katkı sağlıyor.

Tüm eğitim kurumlarımızda olduğu gibi, imam hatip okullarımızda da eğitimin kalitesinin daha da yükseltilmesi ve eksiklerin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Güzel örneklerle İslâm'ı gönüllere işlemek hedefiyle çalışmalarını sürdüren ÖNDER'i, milletimize sunduğu hizmetler dolayısıyla tebrik ediyorum.

Her birinizin omuzlarındaki yükün, sırtınızdaki sorumluluğun farkında olacağına yürekten inanıyorum. Büyüklerimiz kurdu, biz yaşattık ve büyüttük; bizden sonra emaneti sizler geleceğe taşıyacaksınız. Yolunuz uzun, vazifeniz çetin; ama unutmayın her hayırlı işinizde Allah sizinledir.

Birlikteliği güçlendirmek hedefi ile düzenlediğiniz, 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın eğitimimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum.

Sizlere en kalbî selam ve sevgilerimi sunuyorum; sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.