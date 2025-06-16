Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e uyarı... ''Hatasını anladığında iş işten geçmiş olacak''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Dernek, vakıf, hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadığı için tebrik ediyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize buradan tebriklerimi sunuyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Yüksek Hızlı Tren ana hat ve bölgesel trenler, kent içi raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 kişi kullandı. Havalimanlarımızda 3,9 yolcuyu uğurladık. İstanbul Havalimanında 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nı 189 bin 470 yolcu kullandı.

Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Yatırım zincirimize yeni halkalar eklemeyi sürdürüyoruz.

Savunma sanayine verdiğimiz emeğin karşılığını yavaş yavaş görüyoruz. 2 sene önce tanıtımını yaptığımızda birilerinin 'kalorifer peteğine benziyor' diyerek akıllarınca dalga geçtikleri KAAN projesinde çok önemli projeye imza attık. İlk etapta 48 adet KAAN'ın Endonezya'ya satışında mutabakata varıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Indo Defence 2025 fuarında ilk etapta 48 adet Kaan'ın Endonezya'ya satışına yönelik mutabakata varıldı https://t.co/p21fuw8kyJ pic.twitter.com/tPQYGVJxN1 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 16, 2025

Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilim, çatışma, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. İsrail soykırım ile Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği pervasız eylemler hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı saldırı başlattı. Saldırının aslında çok kapsamlı, sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk bugün de aynı noktadayız.

Şimdiye kadar Amerikan Başkanı sayın Trump, Pezeşkiyan, Putin, Sisi, II. Abdullah, Muhammed bin Selman, Şerif, Şara, Heysen bin Tamık, El Sabah, Sudani'nin de aralarında olduğu birçok liderle görüşmem oldu. Görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık.

Masada çözebilecek meseleleri silahla, kaosla, önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez.

Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler, orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyonla sınırlı hadise değildir. İran'a saldırmak da sadece İran'ı ilgilendiren vaka da değildir. Aynı tespitleri Hindistan, Pakistan, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika'yla ilgili yapabiliriz.

Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım ileride yaşanacak başka felaketlere davetiye çıkartır. Bu felaketler de zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumun geleceğini riske etmektedir. Zulümle abad olunmaz. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır. Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vazettiği adalet, hakkaniyet, vicdan çerçevesinde önce kendi vatandaşlarımızı, kardeş ve dost toplulukları ve en nihayetinde tüm insanlığı kucaklamak için samimi gayret içindeyiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği her insanlık suçu ile adım adım kendi varlığını ve toplumun geleceğini riske etmektedir https://t.co/p21fuw8kyJ pic.twitter.com/KsYK3mkYJ8 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 16, 2025

Yakın zamanda Balkanlar'da, Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de bu yaklaşımın neticelerini hep birlikte takip ettik. İnşallah bundan sonra da sadece kendi içimizde birliği, beraberliği, kardeşliği yüceltmekle kalmayacak aynı iklimin bölgede sağlayacak girişimlerimize devam edeceğiz. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak güçlü değilseniz, kendinize yeterli değilseniz, caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zordur. Her an kendinizi sizden güçlü gören birisi tepenize yumruğu indirebilir. Haraca bağlayabilir, zelil bir duruma düşürebilir. Millet olarak böyle utançla yaşamaksa ölmeyi tercih edecek karaktere sahibiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şerefli yatmayı yeğleriz. Bu duruma düşmemek kimilerinin yaptığı gibi öyle lafla, edebiyatla mangalda kül bırakmayan afaki söylemlerle olmuyor. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz. Rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz. İktidara geldiğimizde ülkemizde savunma sanayi alanında gerçek anlamda dişe dokunur caydırıcılık gücünün altını dolduracak kaydadeğer birikim yoktu.