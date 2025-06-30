Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.AK Parti hükumetinin iktidara geldiği 2002 senesinde yaşanan en büyük problemlerin başında gelen sağlık sorununun çözüldüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nufusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır." dedi.

5 KANSER İLACI DAHA GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Sağlık alanında atılan yeni adımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız.

Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."