İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karabüklü şehidin babasına başsağlığı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karabüklü şehidin babasına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karabüklü şehidin babasına başsağlığı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük merkeze bağlı Davutlar köyünde taziyeleri kabul eden baba Özcan'ı telefonla aradı.

Özcan'a başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mehmet Bey, başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim, sizleri sevgili habibinin yanına baba, evlat komşu eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, hepsine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Özcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.