Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı

Okullarda son ders zili çaldı ve yaz tatili başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.