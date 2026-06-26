İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6308
  • EURO
    53,2042
  • ALTIN
    6062.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı
ABONE OL

Okullarda son ders zili çaldı ve yaz tatili başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • karne günü
  • yaz tatili

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te faciaya ramak kala! Beton blok böyle yere çakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.