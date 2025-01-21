Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında vefat eden 66 kişiye rahmet, yaralanan 51 kişiye acil şifa dileyen Erdoğan, yaralananlardan 17'sinin taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

AFAD ve sağlık ekipleri ile diğer birimlerin yanan oteldeki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Yangın haberini alır almaz 4 bakanın Bolu'ya gönderildiğini, yangına müdahale çalışmalarını yürüten vali ve AFAD Başkanı ile diğer ilgililerden düzenli bilgi aldıklarını ifade eden Erdoğan, yangına farklı kurumlardan 156 araç ve 428 personelle müdahale edildiğini kaydetti.

Erdoğan, gerek yangının çıkış sebebini gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

"GÜN SİYASET YAPMA DEĞİL DAYANIŞMA, BİR VE BERABER OLMA GÜNÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Cumhuriyet savcısı, 2 mülkiye başmüfettişi ile çalışma bakanlığından 4 başmüfettişin 5 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte en ince detayına kadar olayı araştırdığına dikkati çekti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk etapta, aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir.

22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma değil dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."