Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail arasındaki çatışmalardan etkilenen Körfez ülkelerinden BAE ve Katar devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki son duruma ilişkin liderlerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'den Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.

